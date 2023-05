Stiri pe aceeasi tema

- Ramona de la Clejani și Paris, viitorul ei soț, s-au desparțit. Cantareața de muzica de petrecere a hotarat sa puna punct relației cu barbatul, asta dupa ce a aflat ca acesta avea in paralel o alta relație. Cu toate ca se pregateau de nunta, acum toate planurile s-au anulat!

- Politehnica Timișoara a ramas doar cu șanse teoretice la prinderea locului de baraj inaintea rundei a 5-a din play-out. Alb-violeții au meci (iarași) pe terenul celor de la CSM Slatina, formație care la randul ei ar mai avea un obiectiv – salvarea matematica. Pe langa victorie, elevii lui Paul Codrea…

- Politehnica Timisoara mai pastreaza sanse teoretice la locul de baraj dupa succesul cu Csikszereda, dar are parte de o noua deplasare dificila in play-out-ul Ligii 2. De aceasta data alb-violetii evolueaza sambata in fieful liderului grupei A, Unirea Slobozia, formatie care are ex-banateni in lot si…

- Alb-violeții au obținut azi pe ”Știința” doar a treia victorie a sezonului. Culmea, la fel ca precedenta, aceasta a venit ”pe spinarea” celor de la FK Csikszereda și, precum cea de la finele anului trecut, cu scor și evoluție identica a ostilitaților. A fost 2-1 pentru Politehnica Timișoara prin ”dubla”…

- Poli Timișoara, echipa din play-out-ul Ligii 2, s-a desparțit de antrenorul Octavian Benga. Echipa condusa de Costel Pantilimon va fi condusa de Paul Codrea, care ocupa funcția de director sportiv. Paul Codrea, noul antrenor de la Poli Timișoara „Drumurile dintre SSU Politehnica Timișoara și antrenorul…

- Politehnica Timisoara s-a despartit de antrenorul principal Octavian Benga. Alb-violetii sunt aproape ca si retrogradati in Liga 3 dupa esecul de la Baia Mare din prima runda a play-out-ului iar in ultimele jocuri ale sezonului interimatul va fi asigurat de Paul Codrea, actualul director sportiv al…

- Politehnica Timisoara incepe sambata play-out-ul pe terenul urmatoarei clasate, la trei puncte distanta, Minaur Baia Mare. Antrenorul Octavian Benga a vorbit despre conditiile grele de joc asteptate, misiunea grea de salvare si a subliniat erorile de arbitraj de care au beneficiat maramuresenii in jocul…

- Iosif Rotariu (60 de ani), fostul internațional roman, va fi șeful departamentului de scouting din cadrul clubului Politehnica Timișoara, locul 19 din Liga 2. Rotariu se intoarce astfel la SSU Poli, echipa la care investitori sunt suporterii. El a jucat pentru echipa din Timișoara, cand aceasta se afla…