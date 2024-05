Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Galan, fost finanțator al gruparii FC Național și om important de afaceri din București, a incetat din viața la varsta de 68 de ani. Liviu Galan se confrunta cu probleme de sanatate de mai multa vreme, informeaza Liga Profesionista de Fotbal. LPF a confirmat decesul lui Liviu Galan „Liviu Galan,…

- Cristiano Bergodi a facut o criza de nervi, dupa Rapid – Sepsi 0-1. Antrenorul giulestenilor si-a iesit din minti si s-a contrat in termeni duri cu un jurnalist prezent la conferinta de presa. Italianul i-a adus aminte acestuia ca a reusit sa obtina rezultate bune, chiar si cu mai multi jucatori accidentati,…

- Turdenii Andrei Goia și Zoltan Kopandi au participat zilele trecute la un turneu de fotbal in Germania – Rewe. Cei doi, alaturi de echipa lor de la Penny, au obținut locul al treilea, dupa un turneu extrem de bun. Primul meci din grupa a fost caștigat de romani, scor 2-0, golurile fiind marcate de cei…

- Antrenorul echipei de fotbal Dinamo Bucuresti, Zeljko Kopic, a declarat, luni, intr-o conferinta de presa, ca jucatorii sai au inteles unde au gresit in partida precedenta cu CFR Cluj, pierduta cu 0-4, si a precizat ca acestia sunt pregatiti pentru meciul cu FC Hermannstadt de pe teren propriu programat…

- Este doliu in fotbalul mondial, iar Germania deplange moartea unei legende, marcatorul golului victoriei in finala Cupei Mondiale din 1990, Andreas Brehme. Conform informațiilor, decesul a survenit in urma unui stop cardiac, la doar 63 de ani. Cine a fost Andreas Brehme, marcatorul golului victoriei…

- Noul presedinte argentinian Javier Milei a acuzat "casta" politica din tara sa ca este responsabila de saracia care afecteaza, potrivit unui studiu universitar, peste 57% din populatia Argentinei.

- Septian Raharaja (34 de ani), jucator indonezian, a fost trasnit pe Siliwangi Stadium din Bandung și medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața, decesul survenind in ambulanța cu care a fost transportat la spital. Drama s-a intamplat in meciul dintre Bandung City și FBI Subang. Episod…

- Formațiile Victoria Viișoara (Liga 4) și Unirea Tritenii de Jos (Liga 5) aveau programate ieri partide de verificare cu Luceafarul Balan și UST Cornești. Daca cei de la Balan nu au mai venit sa joace la Viișoara, nici cei de la UST Cornești nu s-au mai prezentat la meciul de la Tritenii de Jos, invocand…