- Presedintele chinez Xi Jinping urmeaza sa efectueze o vizita de stat in Franta, in perioada 6-7 mai, in cursul careia urmeaza sa discute, intre altele, despre Razboiul din Ucraina cu omologul sau francez Emmanuel Macron, care-l va conduce in Hautes-Pyrenees intr-o vizita mai

- A dansat cu Pina Bausch și cu Maya Plisețkaya, a fost directorul Baletului Național din Chile, a fondat propria companie de dans la Paris și este Cavaler al Ordinului Artelor și Literelor in Franța. Maestrul Gigi Caciuleanu revine la Targu Mureș , pe scena Teatrului "Ariel "cu un nou spectacol-concept…

- O fata de 14 ani a ajuns in coma la spital, dupa ce a fost batuta in apropierea scolii sale din sudul Frantei, de alti trei adolescenti. Cei trei presupusi atacatori, inclusiv o fata care invata la aceeasi scoala cu victima, in suburbiile orasului Montpellier, au fost arestati. Incidentul vine intr-o…

- "In urma intrunirii Consiliului de Securitate de duminica, 24 martie, prim-ministrul Frantei a anuntat ridicarea planului 'Vigipirate' la nivelul cel mai inalt, 'urgenta atentat', pe intreg teritoriul francez. Planul 'Vigipirate' implica toti factorii interesati, statul, autoritatile locale, operatorii…

- Muzeul de arta moderna Centre Pompidou din Paris, in colaborare cu Institutul Cultural Roman și Ambasada Romaniei in Franța, organizeaza cea mai importanta retrospectiva dedicata operei lui Constantin Brancuși in Franța. Expoziția va avea loc in perioada 27 martie - 1 iulie și reprezinta un omagiu adus…

- Franta a reafirmat, joi, sprijinul sau „de neclintit pentru independenta, suveranitatea si integritatea teritoriala” a Republicii Moldova, a carei presedinta, Maia Sandu, a fost primita la Palatul Elysee pentru a incheia un acord de aparare intre cele doua state.