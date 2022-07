Stiri pe aceeasi tema

- Politehnica a pierdut la limita primul joc din cadrul stagiului sloven. A fost 1-2 (1-1) cu prim-divizionara NK Tabor Sezana, intr-un joc disputat la Ljubljana. Golul alb-violetilor a fost marcat de Cosmin Birnoi. Formatia slovena a deschis scorul in minutul 12, in urma unei centrari din banda stanga,…

- In perioada 7-18 iulie Politehnica Timisoara, care va continua in liga secunda, va efectua cantonamentul de vara in orasul Slovenj Gradec (Slovenia). Pe parcursul acestui stagiu de pregatire echipa viola va disputa patru jocuri amicale. Alb-violetii vor fi cazati, in cele mai bune conditii, la Hotel…

- Politehnica Timisoara va efectua in aceasta vara un cantonament extern. Alb-violetii plreaca joia viitoare spre Slovenia, urmand sa-si stabileasca pana in 18 iulie cartierul general in oraselul Slovenj Gradec. Elevii lui Bogdan Andone vor disputat in cadrul stagiului si patru partide de verificare cu…

- Politehnica Timisoara a anuntat azi, inaintea reunirii, prima mutare a verii. Experimentatul mijlocas central Silviu Pana s-a alaturat alb-violetilor pe cel putin un an de zile, avand optiunea de prelungire a intelegerii, dupa ce a incheiat conturile cu Petrolul, nimeni alta decat campioana Ligii 2.…

- Nationala de fotbal a Romaniei a fost invinsa fara drept de apel de selectionata Muntenegrului cu scorul de 3-0 (1-0), marti seara, pe Stadionul Rapid-Giulesti din Capitala, intr-un meci din Grupa a 3-a a Ligii B din Liga Natiunilor la fotbal.

- Politehnica Timisoara nu a reusit sa intoarca rezultatul din tur de pe „Stiinta” (scor 1-2), in barajul de supravietuire cu FC Brasov. Mai mult, alb-violetii au evoluat foarte sters sub Tampa iar gazdele s-au impus pe final cu 1-0 prin reusita lui Milcho Angelov. Meciul a inceput cu ocazii decente.…

- Romania a retrogradat in Divizia I, grupa B, a Campionatului Mondial de hochei pe gheața, urmand a se clasa pe ultimul loc la turneul grupei A, care este gazduit, in intervalul 3-8 mai, de „Arena Tivoli" din Ljubljana, capitala Sloveniei. Marți, 3 mai, au avut loc meciurile inaugurale: Ungaria – Coreea…

- Politehnica Timisoara a ramas fara sanse la salvarea directa dupa un sezon sub asteptari in campionatul Ligii 2. Alb-violetii mai au doua jocuri in play-out, cu Metaloglobus sambata acasa si la Iasi, iar singura certitudine e ca vor intalni la barajul de supravietuire pe FC Brasov. „Din pacate doua…