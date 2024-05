Moții din Marna Nouă vor primar din sat și respect de la Consiliul Județean Sambata, 25 mai 2024, satenii din Marna Noua au fost vizitați de catre candidații PNL la Primaria Sanislau, Maria Saitos și la Consiliul Județean, Adrian Cozma. Prima oprire a fost, evident, la bustul lui Avram Iancu și Pelaghia Roșu, eroii de necontestat ai moților dar nu numai. Pentru ca satul Marna Noua este un sat de moți care au avut de indurat grele suferințe și au fost expulzați in 1940 dupa instaurarea administrației hortyste. La aceste alegeri locale, una dintre fiicele satului, Maria Saitos, candideaza pentru primaria Sanislau de care aparține satul Marna Noua. Pe lista de consilieri… Citeste articolul mai departe pe buletindecarei.ro…

Sursa articol: buletindecarei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mincinosul Mircea Govor nu are alaturi niciun consilier competent care sa il traga de maneca atunci cand bate campii și aduce grave prejudicii noțiunii de ,, om integru,,? Dupa ce in ianuarie 2024 a promis ca rezolva cu premierul Ciolacu eliminarea discriminarii romanilor și aplicarea Legii 154/2021…

- Pe 30 aprilie 2024 Parlamentul Romaniei a emis Legea nr. 123 pentru modificarea și completarea Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, intrand in vigoare vineri, 10 mai 2024. The post ACT NORMATIV Instrainarea parinteasca, o forma de violența psihologica asupra copilului…

- Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (C.O.T.A.R.) a transmis scrisori deschise catre Guvernul Romaniei, Parlamentul Romaniei, Parlamentul European și Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), cerand eliminarea amendamentelor introduse in proiectul de modificare a…

- Mincinosul Mircea Govor, care nu vrea alianța cu partidele romanești din județul Satu Mare, și-a depus candidatura pentru Consiliul Județean. NU MAI VREM mincinoși și antiromani la conducerea județului Satu Mare! Mircea Govor este acel personaj care la data de 27 ianuarie 2024 a primit dis de dimineața…

- Primul ministru al Romaniei, Marcel Ciolacu, nu vrea sa aplice Legea 154/2021 și pentru urmașii romanilor persecutați etnic și expulzați in 1940. Legea 154/2021 iși produce efectele doar pentru minoritari. Legea 154/2021 este prorogata mereu de 3 ani incoace doar pentru romani. An de an, in luna decembrie,…

- Lovitura majora petru industria jocurilor de noroc. Legea anti-pacanele a fost adoptata, marți, in plenul Camerei Deputaților. Astfel, in localitațile care au sub 15.000 de locuitori ar urma sa fie inchise toate salile de jocuri de noroc. Iata cate astfel de locații ar mai ramane deschise in București.…

- Președintele Iohannis a promulgat Legea ”2 Mai” care prevede ca traficanții de droguri de mare risc nu mai pot primi pedepse cu suspendare. Tototdata, Legea ”2Mai” prevede ca efectuarea de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive constituie infracțiune și este pedepsita cu inchisoare…

- Mai mulți senatori și deputați din Brașov au susținut, in Parlamentul Romaniei, un proiect prin care persoanele care au locuit cel puțin 30 de ani in orașe poluate, ori au depus munca solicitanta, sa poata ieși la pensie cu doi ani mai devreme, fara ca veniturile sa le fie afectate. Noua Lege a pensiilor,…