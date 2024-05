Stiri pe aceeasi tema

- Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR) solicita eliminarea amendamentelor pentru coplata din Legea RCA si demiterea vicepresedintelui Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), Sorin Mititelu, se arata intr-un comunicat remis luni. Conform sursei citate, COTAR…

- Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR) cere eliminarea amendamentelor pentru coplata din Legea RCA si demiterea vicepresedintelui Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), Sorin Mititelu. Conform sursei citate, COTAR a transmis scrisori deschise catre Guvernul…

- Florin-Valeriu Pandele, vicepreședintele Confederației Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (COTAR), a acordat un interviu in care a vorbit despre increderea romanilor in Autoritatea de Supraveghere Financiara și despre activitatea Fondului de Garantare a Asiguraților la trei ani…

- Vin vești bune pentru bugetarii din Romania, dupa ce un proiect de lege a fost aprobat tacit in Senatul Romaniei! Acesta dorește introducerea sporurilor in salariul de baza. Așadar, vești bune pentru bugetarii din Romania, care și-ar putea regasi sporurile in salariul de baza! In acest sens, Senatul…

- Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (C.O.T.A.R.) a comandat un studiu sociologic privind gradul de incredere al populației adulte in Autoritatea de Supraveghere Financiara și in sistemul de asigurari privat din Romania din care reiese ca doar 16% dintre romani considera…

- La scurt timp dupa publicarea noului set de reguli RCA, Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (COTAR) trage un semnal de alarma și subliniaza ca Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) lucreaza doar in beneficiul companiilor de asigurari.

- Federația transportatorilor COTAR: 80% din propunerile de modificare a Legii RCA vor duce la scumpirea politelor cu 30-40% Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a transmis un set de propuneri de modificare a stabilirii pretului politelor RCA. Potrivit reprezentanților Confederatiei Operatorilor…