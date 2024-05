FOTO: ”Săptămâna prevenirii criminalității”, în județul Mureș Saptamana care a trecut a fost dedicata prevenirii criminalitații. Fiecare zi a abordat un subiect unic din paleta de tematici pentru conștientizarea masurilor de precauție in interesul unui grad optim de siguranța in comunitate."Inspectoratul de Poliție Județean Mureș, prin Compartimentul de Analiza și Prevenire a Criminalitații, cu suportul mai multor structuri ale inspectoratului, dar și [… Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

