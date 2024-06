Stiri pe aceeasi tema

- In exclusivitate pentru Star Matinal de la Antena Stars, Ioana Grama a marturisit faptul ca nu ii ascunde nimic fiicei sale și este sincera cu ea. Iata ce i-a spus influencerița micuței sale despre relația pe care o are cu Alex Tagurean, dar și ce declarații importante a facut pentru emisiune!

- In exclusivitate pentru Star Matinal de la Antena Stars, Keo a marturisit ca el și Misty se pregatesc de nunta. Artistul a facut declarații despre marele eveniment din viața lui. Iata cum se ințeleg cei doi indragostiți, dupa 10 ani de relație!

- Lavinia Parva și Ștefan Banica Jr. formeaza un cuplu de senzație in showbiz-ul din Romania. Sunt casatoriți din anul 2017, iar de atunci și-au format o familie perfecta. Știind cat de cunoscut și apreciat de doamne și domnișoare este soțul ei, Lavinia Parva a dezvaluit daca este geloasa sau nu in casnicie!

- Intr-un interviu pe care l-a acordat pentru Antena Stars, Lidia Bubble a spus cum iși ghideaza viața dupa credința. Artista a marturisit ca le este recunoscatoare parinților sai pentru lecțiile pe care le-a primit acasa.

- In exclusivitate pentru Star Matinal de la Antena Stars, Otniela Sandu a vorbit despre viața ei. Vedeta este o femeie singura și iși traiește viața așa cum știe ea mai bine. Iata cum arata barbatul perfect in viziunea blondinei!

- Nicolae Botgros este din nou bunic! Dirijorul a dat marea veste! In exclusivitate pentru Star Matinal de la Antena Stars, artistul a vorbit despre acest subiect extrem de important din viața lui, dar a și facut marturisiri despre meseria lui. Iata ce a spus acesta pentru emisiune!

- In exclusivitate pentru Star Matinal de la Antena Stars, Alexandra Velniciuc a vorbit despre relația pe care o are cu Horia Moculescu. Cei doi se ințeleg foarte bine. Iata ce a declarat celebra actrița despre acest subiect important din viața ei!

- Mario Fresh a vorbit, de curand, in cadrul unui interviu, acordat in exclusivitate pentru Antena Stars, despre planurile pe care le are anul acesta, dar și despre relația cu Alexia Eram. Cantarețul a dezvaluit adevaratul motiv pentru care a șters toate pozele de pe rețelele sociale in care apare alaturi…