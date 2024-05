Stiri pe aceeasi tema

- Competiția „Destinația Anului” și-a desemnat caștigatorii in cadrul unei gale desfașurate la Ateneul Roman din București. Au fost premiate atat locurile 1, cat și locurile 2, 3 din fiecare categorie in parte și a existat și o secțiune pentru premii speciale.

- Intr-un studiu realizat la nivel european a fost masurata calitatea aerului in diferite orașe. Pe harta se regasește și Romania. Din cele 375 de orașe monitorizate, București, Cluj, Timișoara, Targu Mureș sau Iași se afla in jurul locului 300 in topul celor mai curate (nepoluate) orașe din Europa. Spus…

- Consiliul Atlantic il va onora in acest an pe presedintele Romaniei, Klaus Werner Iohannis, cu Distinguished International Leadership Award pentru cariera sa remarcabila, pentru conducerea exemplara a Romaniei si pentru rolul sau de lider transatlantic si european, conform unui comunicat publicat marti…

- „Cred ca lumea este ingrijorata de tendintele protectioniste crescande ale Uniunii Europene”, a declarat intr-o conferinta de presa Mao Ning, purtatoare de cuvant a Ministerului Afacerilor Externe de la Beijing. „China este foarte ingrijorata de masurile discriminatorii luate de europeni impotriva companiilor…

- Noul feed implemetat in Europa funcțioenaza deja in Statele Unite și ar fi contribuit la o creștere cu 24% a conținutului din domeniul științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii la nivel global de la lansare, potrivit unui comunicat TikTok.Persoanele sub 18 ani vor avea feed-ul educațional activat…

- UiPath este o companie romaneasca, evaluata la 13,3 miliarde de dolari dupa ce a intrat la bursa din New York si a declarat pentru Reuters ca a furnizat servicii de automatizare si altor agentii agricole, inclusiv in Norvegia si Statele Unite. AFIR a declarat pentru Reuters ca a inceput sa foloseasca…

- Raportul mondial al fericirii, publicat anual la 20 martie, de Ziua Internationala a Fericirii a Organizatiei Natiunilor Unite, arata ca Finlanda este din nou pe primul lor, pentru al saptelea an consecutiv. Sondajul a cuprins in premiera un clasament separat pe grupe de varsta si arata vesti proaste…

- Experimentat, bine conectat, un negociator și un comunicator priceput - acestea sunt doar cateva dintre atributele pe care cele mai importante state membre ale NATO le-au folosit pentru a-l descrie pe premierul olandez demisionar Mark Rutte, in contextul in care susțin candidatura acestuia pentru a-i…