Stiri pe aceeasi tema

- Reglementarile impun strainilor sa intre printr-unul dintre cele 13 porturi de croaziera din tara, potrivit unui comunicat al Administratiei Nationale pentru Imigrari (NIA) din China. Vizitatorii trebuie sa calatoreasca ca parte a unui grup de circuit format din cel putin doua persoane, organizat de…

- S-a amanat exercițiul NATO in care aproximativ 2.000 de parașutiști militari din Franța, Germania, Romania, Spania, Statele Unite ale Americii și Țarile de Jos se vor instrui in cadrul SWIFT RESPONSE 24 (SR24) / DEFENDER 24.

- S-a dat startul celei mai mari operațiuni militare din Europa dupa cel De-al Doilea Razboi Mondial, SWIFT RESPONSE 24. Exercițiul militar are doua componente care se vor desfașura și in zona noastra, la Baza 71 Aeriana Campia Turzii și la poligonul de la Bogata-Stejeriș. In cadrul exercițiului SWIFT…

- Compania chineza BYD a confirmat oficial ca modelul sau electric de oraș Seagull va ajunge in Europa anul viitor. Pentru asta, BYD va lansa o noua generație a modelului. In cadrul Salonului Auto de la Beijing, compania chineza BYD a anunțat ca va vinde modelul sau electric de oraș Seagull și in Europa.…

- In luna martie 2024, inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au scazut cu -5,2% fața de martie 2023, atingandu-se un nivel de 1.031.875 unitați. In perioada ianuarie-martie 2024: total autoturisme inmatriculate in UE: 2.768.639 unitați, o creștere cu +4.4% fața de perioada similara din…

- Universitatea ,,1 Decembrie 1918” din Alba Iulia deschide un nou capitol in evoluția sa, alaturandu-se proiectului inovator de constituire a Consorțiului European University for Academic Continuing Education (EU.ACE). Aceasta inițiativa subliniaza angajamentul continuu al Universitații de a sprijini…

- 1. Alegeri in toata Europa. Groaza printre neomarxiștii ciudați de la Bruxelles. In acest moment, partidele din categoria AUR sunt pe primul loc, in sondaje, in Austria, Olanda, Italia, Franța, Polonia, Ungaria și pe locul doi in Germania și Spania. La noi, AUR e undeva in spatele coaliției PSD – PNL.…

- Grecia, gazda sediului operatiunii UE de a proteja navele de atacurile rebelilor yemeniti houthi in Marea Rosie, spera sa joace un rol mai central in asigurarea securitatii blocului celor 27 de natiuni, a declarat ministrul apararii elen, Nikos Dendias, citat ieri de Agenția Reuters, preluata de Agerpres.…