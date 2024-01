Stiri pe aceeasi tema

- Politehnica Timisoara s-a reunit azi pentru pregatirea partii secunde a Ligii 3. Alb-violetii, locul 2 in C8, au cateva noutati in lot care urmeaza sa fie concretizate oficial. Echipa pregatita de Paul Codrea vrea sa se desparta si de George Tudoran, in schimb, au sosit Claudiu Pamfile, Alex Adamcsik…

- REȘIȚA – Cu un parcurs aproape perfect in Seria K a juniorilor III, antrenorul Ilie Vaidasigan spera ca elevii sai sa obțina calificarea in Grupa Valoare. La final de 2023, CSM Reșița juniori III se afla pe locul al doilea in Seria K, cu șapte victorii și o infrangere in fața liderului SCM Politehnica…

- Doua dintre microbuzele aferente proiectului de mobilitate urbana au ajuns ieri la Nasaud, urmand ca luni sa ajunga și celelalte trei – anunța primarul Dorin Vlașin. Tot ieri au sosit și 8 mașini electrice, care vor innoi parcul auto al Primariei Nasaud. „Dragi nasaudeni, Iata ca putem spune, cu mare…

- Caravana Tradițiilor de Iarna va avea loc la Pecica in 15 decembrie. Evenimentul se va desfașura la Casa de Cultura „Doru Ioan Petescu” și va incepe la ora 18,00. Pe scena vor urca Ansamblul folcloric „Pastratorii tradiției” Pecica, Dubașii din Semlac, orchestra Frații Șandru (dirijor: Adrian Șandru),…

- O sala de cațarat moderna, unica in Pecica este amenajata la fosta școala Zagoni. Constructorul realizeaza aceasta lucrare sub o cupola de sticla. Fosta școala Zagoni din Pecica se transforma pe bani europeni intr-un centru de tineret modern. Cladirea, care timp de doua decenii a fost practic nefolosita…

- Primul tren produs de catre Alstom in Polonia pentru a fi livrat Romaniei, prin Autoritatea pentru Reforma Feroviara (ARF), a fost expediat in 29 noiembrie catre Bucuresti, unde va ajunge pe 5 decembrie, informeaza News.ro.. Acesta ar urma sa circule pe ruta București - Constanța. Trenul electric, primul…

- Pentru al patrulea meci la rand acasa Politehnica Timisoara a perforat poarta oaspetilor din „C” de mai bine de cinci ori. Astazi a venit randul celor de la Avantul Periam, care au reusit la randul lor sa inscrie de doua ori, suparandu-l astfel putin pe Paul Codrea. A fost 5-2 pentru alb-violeti, care…

- Cel de-al doilea utilaj TBM (Tunnel Boring Machine), care va fi folosit pentru realizarea lucrarilor la structura de rezistența a Lotului 1.1: 1 Mai – Tokyo, a ajuns in Romania, prin portul Constanța-Agigea. Metrorex anunța ca TBM-ul a sosit in Romania intr-un singur transport maritim și are o greutate…