Stiri pe aceeasi tema

- Localitațile Ineu, Pecica și Ghioroc care au devenit stațiuni turistice de interes local, vor beneficia in viitorul apropiat de investiții substanțiale prin proiecte finanțate cu fonduri europene nerambursabile obținute prin ADR Vest, care sa le consolideze acest statut. Proiecte pentru transformarea…

- Sindicaliștii din administrația publica locala intra in greva de avertisment in peste 800 de primarii de comune și orașe la ora 11:00 și se va finaliza in 3 ore, conform Federației Columna SCOR.

- Pentru inceput, pe 1 februarie, sindicaliștii din Sanatate vor picheta Ministerul Sanatații. Intre timp, Guvernul cauta soluții și va analiza mai multe scenarii posibile pentru solutionarea revendicarilor. Federatia „Solidaritatea Sanitara” a anunțat ca declanseaza actiunile de protest și se alatura…

- Angajații din Administrația Publica Locala intra in greva de avertisment pe 31 ianuarie 2024 și apoi in greva generala din 5 februarie pe termen nelimitat, conform unui comunicat de presa al Federației Columna-Scor.

- Federatia Nationala Sindicala din Asistenta Sociala si Protectia Copilului PRO ASIST anunta, printr-un comunicat dat publicitatii miercuri, ca solicitarea privind deblocarea angajarilor in acest sector de activitate este ”un ultim demers”, premergator strangerii de semnaturi pentru greva generala, relateaza…

- Federatia Nationala Sindicala din Asistenta Sociala si Protectia Copilului PRO ASIST anunta, printr-un comunicat dat publicitatii miercuri, ca solicitarea privind deblocarea angajarilor in acest sector de activitate este ”un ultim demers”, premergator strangerii de semnaturi pentru greva generala, relateaza…

- Liderii sindicali din Sanatate au anunțat ca pregatesc o greva generala iar ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, susține ca, pentru lipsa de medici, este de vina ministrul de Finanțe, Marcel Boloș, intrucat refuza sa aprobe deblocarea posturilor vacante. Federația sindicala Sanitas a anunțat ca, in…

- Presedintele filialei SANITAS Bucuresti, Viorel Husanu, a anuntat ca angajatii din sanatate vor face greva, luna viitoare, ei reclamand, pe de o parte, faptul ca salariile lor au ramas printre cele mai mici din Romania, iar pe de alta parte lipsa acuta de personal din spitale. „. In aceste zile de cand…