- Pentru al patrulea meci la rand acasa Politehnica Timisoara a perforat poarta oaspetilor din „C” de mai bine de cinci ori. Astazi a venit randul celor de la Avantul Periam, care au reusit la randul lor sa inscrie de doua ori, suparandu-l astfel putin pe Paul Codrea. A fost 5-2 pentru alb-violeti, care…

- Politehnica Timisoara si Banat Girls au inregistrat succese pe terenuri straine in runda a 10-a a sezonului regular al SuperLigii Feminine. Timisorencele s-au impus, conform calculelor, cu un categoric 5-1 pe terenul celor de la CSM Alexandria, in timp ce timisencele care evolueaza acasa la Tomnatic…

- Formatia Concordia Chiajna a invins, luni, pe teren propriu, cu scorul de 1-0 (1-0), echipa Gloria Buzau, intr-un meci din etapa a zecea a Ligii 2 Casa Pariurilor.Golul a fost marcat de Balan, in minutul 29, conform News.ro. Concordia ocupa locul 7 in clasament, cu 15 puncte, iar Gloria Buzau…

- Sanatatea SP Cluj a pierdut astazi, scor 1-2, pe terenul celor de la CSM Sighetu Marmației, intr-o partida ce a contat pentru etapa a VIII-a, din liga a treia. Meciul a inceput cu o ușoara dominare a gazdelor, insa fara sa iși creeze mari ocazii de poarta. Prima faza importanta a venit in minutul 22,…

- FCSB a condus de doua ori pe U. Cluj cu 1-0 și 2-1, dar de fiecare data echipa antrenata de Ioan Ovidiu Sabau a avut puterea sa revina in meci.FCSB a avut cateva șanse bune de a duce scorul la 3-1, dar Compagno& Co. au ratat de fiecare data. U. Cluj a jucat mai bine in repriza secunda,…

- Politehnica Timisoara s-a descatusat azi pe „Electrica”, in runda a 6-a a Ligii 3, pe spinarea mai modestei ACB Ineu. A fost 6-1 (3-1) pentru alb-violeti, care au parut ca pot puncta la aproape fiecare faza. Atat „principalul” Paul Codrea, cat si conducatorul Fane Pantilimon au fost mai relaxati pe…

- Metz pierde derby-ul nordului Franței cu Strasbourg. Echipa lui Boloni e pe 9 in Ligue 1Derby-ul nordului Franței dintre FC Metz și Strasbourgh s-a incheiat duminica cu victoria oaspeților, scor 0-1 (0-0), echipa lui Laszlo Boloni suferind prima infrangere pe teren propriu din acest sezon, in Ligue…

- Echipa de fotbal al Clubului Sportiv Municipal Olimpia Satu Mare ramane neinvinsa in acest sezon al ligii a 3-a, insa pierde doua puncte prețioase dupa meciul etapei a 4-a. Elevii antrenați de cuplul Cosmin Iuhas-Florin Fabian au jucat sambata in deplasare pe Stadionul Someșul din Satu Mare impotriva…