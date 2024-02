PNL Sector 5 lansează o linie telefonică de urgență în cadrul campaniei sale antidrog PNL Sector 5 trece la faza urmatoare a campaniei antidrog deschisa in cartierele din București cu deschiderea unei linii telefonice de urgența. Toți adulții și tinerii care au nevoie de ajutor in legatura cu situații legate de consumul sau abuzul de substanțe interzise pot suna la call center-ul unde vor primi informații despre cum sa ia legatura cu consilieri in materie de adicție și sanatate mentala. „Am vorbit mult cu oamenii pe strada. Ne-am intalnit cu zeci de parinți ingrijorați și cu copii care nu știu unde sa mai ceara ajutor. Facem o serie de conferințe, unde intr-un cadru deschis… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

