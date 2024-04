Școlile nu au ce le trebuie pentru testarea antidrog, spune ministrul educației Ministrul educatiei, Ligia Deca, a declarat miercuri, 17 aprilie, la TVR, ca marea majoritate a școlilor, cu infrastructura actuala, nu pot sa faca testarea antidrog.„Eu cred ca trebuie sa existe un program national accesibil din punctul de vedere al costurilor pentru testare. Daca exista suspiciuni ca un copil, intr-o situatie de vulnerabilitate, de dependenta, sa se poata realiza testarea cu acordul parintilor sau a lui, daca este major, acolo unde facem in general analize. Cred ca trebuie sa existe aceasta investitie a statului in testare tocmai pentru a putea trata si pentru a putea preveni”,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

