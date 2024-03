Stiri pe aceeasi tema

- Edilul a stabilit de comun acord, cu ministrul Educației, Ligia Deca, ca scolile sa fie inchise, avand in vedere sesizarile venite din partea parinților. Masura vine in urma cazurilor izolate de existența a plosnițelor in Scoala Gimnaziala I.C. Bratianu si Scoala Gimnaziala Petrache Poenaru, pentru…

- Calendarul final de inscriere in clasa pregatitoare urmeaza sa fie publicat in Monitorul Oficial, impreuna cu metodologia, a anunțat ministrul Educației, Ligia Deca. „Pentru a veni in sprijinul parinților și al tuturor celor implicați in procesul de inscriere, dupa publicarea documentelor in Monitorul…

- Cristian Popescu Piedone susține ca are sprijinul și a anunțat ca va aduce semnaturi la Biroul Electoral Central pentru a-și valida candidatura pentru Primaria Capitalei. Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone , și-a reiterat hotararea de a continua in cursa pentru Primaria Capitalei, respingand…

- Primarul Cristian Popescu Piedone face un apel catre locuitorii din Sectorul 5! Edilul i-a scos pe strazile din sector pe toți directorii de la salubrizare pentru a sta de vorba cu oamenii și pentru a identifica adevaratele probleme cu care aceștia se confrunta. La ordinul primarului Piedone, bordul…

- Piedone lanseaza un atac dur la adresa adversarilor politici, acuzandu-i de oportunism și lipsa de respect pentru popor. Primarul Sectorului 5 și candidatul cu cele mai mari șanse la Primaria Capitalei, Cristian Popescu Piedone, a adresat cuvinte dure, intr-o postare pe Facebook, clasei politice din…

- Premierul Marcel Ciolacu i-a cerut, joi, ministrului Educatiei, Ligia Deca, continuarea anchetei de la scoala "Nicolae Titulescu" si gasirea tuturor vinovatilor, inclusiv cei din administratia de sector, care au redus paza in scoli, noteaza Agerpres.

- Din acest an, ministrul Educatiei, Ligia Deca, a anunțat ca vor fi schimbari mari in ceea ce privește invatamantul superior. Astfel, diploma de absolvire a liceului, precum si certificatul de acordare a definitivarii in invatamant, vor trebui sa conțina neaparat un cod QR. La ce va ajuta acesta? Ce…

- "Cred ca in Romania, din punct de vedere al infrastructurii, avem foarte multe situatii. Avem situatii cu cladiri istorice care au una dintre intrari chiar pe trotuar si trotuarul este destul de ingust si se iese in strada. Avem scoli unde exista spatii ample de intrare si nu ar fi o problema sa se…