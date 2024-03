Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a solicitat aparatului de specialitate din cadrul primariei, demararea tuturor demersurilor necesare pentru suspendarea cursurilor in instituțiile de invațamant din sector in data de 25 martie 2024, pentru dezinsecție in scoli si in perimetrul acestora,…

- Conducerea Școlii gimnaziale „Ion I.C.Bratianu”, din sectorul 5 al Capitalei, nu a avut nimic de spus cu privire la problema care nu este tocmai noua. Invazia ploșnițelor in salile de clasa a inceput in urma cu trei saptamani.„Știu toți parinții, copilul meu a observat, el a facut o poza, m-a și sunat…

- „Referitor la situația existenta la Școala Gimnaziala „Nicolae Titulescu” din Municipiul București, va comunicam urmatoarele:Ministerul Educației a dispus efectuarea unei cercetari de catre Corpul de Control din cadrul ministerului. La momentul prezentei informari, echipa de control desfașoara o cercetare…

- In contextul Zilei Naționale a Lecturii, ministrul Educației, Ligia Deca, invita cadrele didactice sa organizeze activitați de promovare a lecturii in randul antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor pe toata durata lunii februarie. „Ziua Naționala a Lecturii ne ofera contextul sa promovam importanța…

- Masura din invațamant care intra in vigoare de la 1 februarie - Ce sunt obligați sa faca profesorii și ce sancțiuni riscaProfesorii vor fi nevoiti sa declare in fiecare an, in scris, pe propria raspundere, sub sanctiunile prevazute de Codul penal pentru falsul in declaratii, ca nu fac meditatii contra…

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a declarat marti, ca in acest an vom rezolva problema scolilor cu grup sanitar in curte, ea precizand ca sunt alocate fonduri in bugetul Ministerului Educatiei de aproximativ 30 de milioane de lei, care acopera in mare masura cele sub 200 de unitati de invatamant care…

- Ministerul Educației a organizat astazi o videoconferința la care au participat Ministrul Educației, Ligia Deca, secretarul de stat Ionel - Florian Lixandru și inspectorii școlari generali, in contextul in care, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, a fost suspendata activitatea cu prezența…

- Federația Operatorilor Romani de Transport (FORT) a anunțat ca, incepand cu data de 8 ianuarie 2024, elevii din 19 județe din Romania nu vor mai beneficia de transport gratuit și vor trebui sa suporte costurile abonamentelor din propriul buzunar. Conducerea FORT explica ca aceasta schimbare brusca vine…