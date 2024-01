Masura din invațamant care intra in vigoare de la 1 februarie - Ce sunt obligați sa faca profesorii și ce sancțiuni risca

Profesorii vor fi nevoiti sa declare in fiecare an, in scris, pe propria raspundere, sub sanctiunile prevazute de Codul penal pentru falsul in declaratii, ca nu fac meditatii contra cost cu elevii de la clasele unde predau.

Desi noua lege a Educatiei interzice profesorilor sa faca pregatire in particular, contra cost, cu elevii de la clasele in care predau, acestia vor fi obligati sa depuna anual declaratiile de interese.

De la 1 februarie intra in vigoare Ordinul…