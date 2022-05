Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Emil Boc a spus, in urma cu un an, ca s-a saturat de drumarii care nu asfalteaza așa cum trebuie și pe strazi apa baltește dupa ploi. Edilul a afirmat ca, pe viitor, nu mai accepta lucrarile unde asfaltul nu are panta, pentru ca apa sa se scurga așa cum trebuie.Ei bine, miercuri, 4 mai, dupa…

- Daca stralucirea Lunii a ascuns Lyridele din aprilie, observatorii de stele au o noua oportunitate in aceasta luna cu ploaia de meteori Eta Aquaride, ce va lumina cerul in noaptea de 4 spre 5 mai, conform predicțiilor American Meteor Society, relateaza CNN.

- Meteorologii avertizeaza ca un val de aer polar va cuprinde Europa si au emis mai multe alerte meteo cod galben si cod portocaliu de vant pe continent. Potrivit meteorologilor, vremea se va raci brusc, iar in unele zone va fi vant puternic, cantitati mari de apa si chiar ninsori. Spre exemplu, in Germania…

- Derby-ul dintre Rapid și Dinamo, cele mai indisciplinate echipe din Liga 1, este condus de cel mai intransigent arbitru, Istvan Kovacs. Partida dintre Rapid și Dinamo, echipele cu cele mai multe avertismente și cu cei mai mulți jucatori eliminați din Liga 1, va fi oficiata de Istvan Kovacs, arbitrul…

- Romania ii acorda Republicii Moldova asistenta financiara nerambursabila in valoare de 100 de milioane de euro. Acordul privind implementarea programului de asistenta tehnica si financiara a fost semnat de catre cei doi premieri vineri, 11 februarie, la Chisinau, dupa sedinta comuna a guvernelor celor…

- Gazprom” a fost intotdeauna loial Moldovei, a spus șeful „Moldovagaz”, Vadim Cheban. „Unii vor sa dea vina pe Gazprom pentru toate, dar Gazprom a fost intotdeauna loial fața de Moldovagaz și Republicii Moldova. Ni s-a oferit ocazia sa semnam un acord privind stingerea datoriilor in termen de 5-7 ani…