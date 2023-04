Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, va avea miercuri negocieri cu ministrul agriculturii din Ucraina, Mikola Solski. Se va discuta despre tranzitul marfurilor și despre importuri, doua teme diferite.

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, va discuta miercuri cu omologul ucrainean, Mikola Solski, despre impactul importurilor de cereale ucrainene si masurile care pot fi luate pentru gestionarea acestei crize, potrivit Agerpres. Discutia dintre cei doi ministri va avea loc in format online.

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, afirma ca in fiecare an „agricultura se desfasoara sub zodia riscului”, el admitand ca nu doar anul acesta, ci in fiecare an vor exista pierderi in acest domeniu, dar ca cei care lucreaza in agricultura isi asuma riscurile. PNL i-a cerut lui Daea sa lase locul unui…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea și ministrul Agriculturii din Iordania, Khaled Hneifat, au mers, luni, in vizita la ferma de berbecuți din localitatea Romos din Hunedoara, deținuta de cel mai mare oier din Romania, Dumitru Andreșoi. Pe agenda discuțiilor s-a aflat, așa cum era și de așteptat, intensificarea…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a anuntat, vineri, la Iasi, ca va creste numarul liceelor tehnologice cu profil agricol care vor intra sub patronajul ministerului pe care il conduce, conform Agerpres.roMinistrul Daea a declarat jurnalistilor ca in prezent sunt 57 de licee care se afla sub patronajul…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, ii asigura pe romani ca nu au motive de ingrijorare atunci cand vine vorba despre produsele alimentare, deoarece prețurile vor fi mai mici in perioada urmatoare.

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, a declarat, in urma cu cateva zile, in cadrul conferintei regionale "Caravana Cunoasterii PNS 2023-2027" de la Targu Mures, ca oprirea productiei de ingrasaminte chimice de catre Combinatul Azomures a afectat fermierii romani si ca asteapta foarte…