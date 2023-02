Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul autor al atentatului sinucigas, soldat cu 101 de morți, dintr-o moschee aflata in general al politiei din Peshawar, in Pakistan, a intrat deghizat in incinta lacașului de cult. Agentii de serviciu „nu l-au verificat pentru ca era in uniforma de politie (…). A fost o incalcare a unei reguli…

- Cel putin doua persoane au fost ucise si mai multe ranite intr-un atac cu cutitul comis intr-un tren regional din nordul Germaniei. Potrivit informatiilor publicației BILD, autorul atacului ar fi un sirian, iar potrivit unei purtatoare de cuvant a Ministerului de Interne, ar avea intre 25 si 40 de ani.…

- Avocata Mursal Nabizada, 32 de ani a fost ucisa impreuna una dintre garzile sale de corp, in locuinta sa din Kabul, capitala Afganistanului, de barbati inarmati, a anuntat duminica, 15 ianuarie, politia, transmit agentiile internationale de presa, preluate de Agerpres . Fratele ei a fost, de asemenea,…

- Mursal Nabizada a fost aleasa in 2018 in Wolesi Jirga, camera inferioara a parlamentului afgan, reprezentand capitala Kabul, in timpul fostului guvern care s-a prabusit dupa retragerea fortelor conduse de SUA in august 2021.Motivul crimelor nu este clar, a declarat purtatorul de cuvant al politiei talibanilor,…

- Poliția din Toronto, Canada, a anunțat, marți, ca opt adolescente, cu varste intre 13 și 16 ani, au fost puse acuzate de crima. Victima este un om al strazii. Fetele ar fi agresat mortal un om al strazii, in varsta de 59 de ani, la Toronto, a anuntat marti politia orasului. Barbatul a fost injunghiat…

- Deținuții talibani au luat controlul, peste noapte, asupra unui centru de detenție anti-tero din nord-vestul țarii, luandu-le deposedandu-i de arme pe paznici și luand ostatici, potrivit The Guardian.Oficialii pakistanezi au confirmat ulterior ca un ofițer anti-tero a fost ucis in timpul preluarii controlului…

- Politia si procurorii au spus ca suspecta ar fi oprit ventilatorul unei femei si apoi, in ciuda faptului ca personalul i-a spus ca aparatul este vital pentru pacienta, l-a oprit din nou mai tarziu.Autoritațile susțin ca pacienta al carei ventilator a fost oprit in mod repetat a trebuit sa fie resuscitata,…