Groază la un bordel vienez. Trei tinere ucise de un emigrant afgan Poliția vieneza a fost pusa pe jar vineri seara, dupa ce un cetațean a vazut pe asfalt dare de sange care porneau de la ușa unui bordel și traversa strada. Unitațile de intervenție ale Poliției, ajunse rapid la fața locului, au gasit, foarte aproape de stabiliment, cadavrele a trei femei. Dar și un barbat, cu un cuțit insangerat in mana, care incerca sa se ascunda in tufișuri. Dupa cum a explicat Philipp Haslinger , purtatorul de cuvant al poliției, nu departe de locul crimei, cadavrele prezentau rani masive, provocate prin injunghiere și taieturi. Deocamdata, poliția vieneza nu a oferit nicio… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

