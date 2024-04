Poliția de frontieră: aplicația eDAC instrument folosit pentru verificare! Peste 33.000 de persoane verificate in aplicația eDAC in ultima saptamana. Ultima descoperire – o mașina in valoare de 27.000 euro De la integrarea in Spațiul Schengen cu frontierele aeriene și maritime, polițiștii de frontiera au efectuat 53.624 de verificari in aplicația eDAC, peste 33.000 doar in ultima sapatmana. Aplicația este folosita inclusiv de catre echipele mobile din teren, din cadrul structurilor teritoriale ale Poliției de Frontiera. Este un instrument foarte util care permite efectuarea verificarilor intr-un timp foarte scurt in bazele de date ale autoritaților romane, dar și in… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 33.000 de persoane verificate in aplicatia eDAC in ultima saptamana. Ultima descoperire o masina in valoare de 27.000 euroDe la integrarea in Spatiul Schengen cu frontierele aeriene si maritime, politistii de frontiera au efectuat 53.624 de verificari in aplicatia eDAC, peste 33.000 doar in ultima…

- Poliția de Frontiera a transmis un video explicativ scurt cu toate informațiile esențiale pe care trebuie sa le știi despre controlul post-Air Schengen și despre aplicația eDAC, prin care autoritațile obțin rapid toate informațiile esențiale despre calatori (daca au interdicție de ieșire din țara, daca…

- Seful Inspectoratului General al Politiei de Frontiera (IGPF), Cornel Laurian Stoica, a declarat ca incepand din 31 martie cetatenii romani care calatoresc in statele din spatiul Schengen nu vor mai efectua controlul de frontiera pe aeroporturi, insa politistii de frontiera vor ramane in incinta aeroporturilor…

- Inspectorul general al Politiei de Frontiera, Cornel Laurian Stoica a prezentat conditiile in care cetatenii romani vor calatori spre tari din Spatiul Schengen incepand din... The post Intrarea Romaniei in Spatiul Schengen: Poliția de Frontiera spune ce se va intampla dupa 31 martie și care sunt conditiile…

- Intrarea Romaniei in Spatiul Schengen maritim si aerian: Poliția de Frontiera spune ce se va intampla dupa 31 martie - Conditii de calatorie pentru minoriInspectorul general al Politiei de Frontiera, Cornel Laurian Stoica a prezentat conditiile in care cetatenii romani vor calatori spre tari din…

- Luni, o aeronava Wizz Air a aterizat de urgența pe Aeroportul Internațional „Avram Iancu” din Cluj-Napoca, dupa ce trei barbați s-au luat la bataie in timpul zborului. Citește și: S-au luat la bataie in AVION! A fost nevoie de aterizarea de urgența pe Aeroportul Internațional Cluj! Odata ce acest scandal…

- Politia de Frontiera a luat toate masurile necesare pentru pregatirea celor 17 puncte de frontiera aeroportuara si cinci puncte de frontiera maritime cu care vom intra in Spatiul Schengen din 31 martie 2024, a declarat, luni, inspectorul general al IGPF, Cornel-Laurian Stoica, in cadrul bilantului institutiei…

- Politia de Frontiera a luat toate masurile necesare pentru pregatirea celor 17 puncte de frontiera aeroportuara si cinci puncte de frontiera maritime cu care vom intra in Spatiul Schengen din 31 martie 2024, a declarat, luni, inspectorul general al IGPF, Cornel-Laurian Stoica, in cadrul bilantului institutiei…