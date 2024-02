Stiri pe aceeasi tema

- Senatul a adoptat tacit, luni, un proiect initiat de deputati PNL, care propune anularea pe viata a permisului conducatorului auto daca acesta a provocat un accident soldat cu pierderi de vieti omenesti, fiind sub influenta bauturilor alcoolice sau a drogurilor, transmite Agerpres. Potrivit unor date…

- Un tanar in varsta de 21 de ani a condus o autoutilitara dinspre Faget spre Deva, iar la un moment dat, la ieșire din localitatea Coșava ar fi intrat in coliziune cu un autotren, condus de un barbat in varsta de 33 de ani. In urma impactului, din nefericire a rezultat decesul tanarului in varsta ...…

- Accident cumplit in Argeș. Directorul aeroportului din Sibiu ar fi produs o tragedie, dupa ce a intrat cu autoturismul sau intr-o alta mașina, la volanul careia se afla un barbat. Șoferul a decedat in urma impactului, iar directorul ar fi la spital, alaturi de soția lui, in stare grava.

- Șoferii care vor fi prinși bauți sau drogați la volan nu vor mai avea dreptul sa conduca pe o perioada de 10 ani. Proiectul de lege inițiat de senatorul Robert Cazanciuc a trecut luni de Senat și va intra la Camera Deputaților, for decizional in acest caz. Votul senatorilor a fost aproape unanim, 101…

- Senatul a adoptat, luni, in calitate de prim for sesizat initiativa social-democratului Robert Cazanciuc prin care soferii condamnati pentru conducerea vehiculelor bauti sau drogati pierd dreptul de a redobandi permisul pentru o perioada de pana la 10 ani, a anuntat senatorul PSD. Propunerea legislativa…

- Senatul a adoptat, luni, in calitate de prim for sesizat initiativa social-democratului Robert Cazanciuc prin care soferii condamnati pentru conducerea vehiculelor bauti sau drogati pierd dreptul de a redobandi permisul pentru o perioada de pana la 10 ani, a anuntat senatorul PSD. Propunerea legislativa…

- Eduard Norbert Palko, tanarul de numai 19 ani care a curmat viețile a trei baieți in urma unui accident ingrozitor de mașina, dupa ce a condus beat, pe DN 1, in zona Santimbru, a fost trimis in judecata pentru ucidere din culpa. La data de 10 noiembrie 2023, dosarul a trecut de stadiul de masuri […]…

- Un barbat in varsta de 69 de ani a condus un autoturism pe DN 59 dinspre Deta spre Timișoara iar la un moment dat a pierdut controlul asupra direcției de deplasare și a intrat in coliziune cu un autoturism condus de o femeie in varsta de 42 de ani. In urma impactului a rezultat decesul […] The post…