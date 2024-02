Stiri pe aceeasi tema

- Permis anulat pe viața pentru șoferii beți sau drogați, care au provocat accident mortal. Proiect aprobat tacit de Senat Senatul a adoptat tacit, luni, un proiect initiat de deputati PNL, care propune anularea pe viata a permisului conducatorului auto daca acesta a provocat un accident soldat cu pierderi…

- Viața unui student de 22 de ani din Balș, județul Olt, a fost curmata intr-un grav accident de circulație provocat de un barbat de 74 de ani din Bacau, potrivit stirileprotv.ro. Tanarul care se intorcea de la facultate la volanul unui autoturism a vrut sa evite o mașina care a ieșit dintr-o benzinarie…

- Accident cumplit in Argeș. Directorul aeroportului din Sibiu ar fi produs o tragedie, dupa ce a intrat cu autoturismul sau intr-o alta mașina, la volanul careia se afla un barbat. Șoferul a decedat in urma impactului, iar directorul ar fi la spital, alaturi de soția lui, in stare grava.