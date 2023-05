Stiri pe aceeasi tema

- Manchester City – Inter este finala UEFA Champions League 2023. Starurile lui Pep Guardiola au eliminat-o pe Real Madrid si vor juca cu trofeul pe masa pe stadionul Ataturk din Istanbul. „Cetatenii” pot deveni, in premiera, campionii Europei pe 10 iunie. La o zi dupa ce Inter a invins-o pe rivala AC…

- Carlo Ancelotti a vorbit despre viitorul sau, dupa umilinta suferita de Real Madrid cu Manchester City, scor 0-4, din returul semifinalelor UEFA Champions League. „Galacticii” au iesit din cursa pentru apararea trofeului si castigarea pentru a 15-a oara a Ligii Campionilor. Pep Guardiola si-a luat revansa…

- Javier Zanetti (49 de ani), vicepreședintele clubului Inter, admite ca o vrea pe Manchester City adversara in finala Champions League, unde nerazzurrii s-au calificat marți seara, 3-0 la general cu AC Milan. In aceasta seara, Inter iși va afla rivala din finala Champions League. Manchester City și Real…

- Real Madrid – Manchester City, duelul din semifinalele UEFA Champions League, a fost transmis in format live text, pe AS.ro. „Dubla” este reeditarea penultimului act din sezonul trecut, atunci cand „galacticii” obtineau calificarea dramatic. Real Madrid este detinatoarea trofeului si vrea sa obtina…

- A fost o noua seara de vis in UEFA Champions League, iar in ultimele doua meciuri din sferturile competiției s-au marcat opt goluri. Numele formațiilor care au ajuns „in careul de ași” nu sunt o surpriza. Bayern Munchen și Benfica nu au avut forța sa intoarca rezultatele din tur in fața celor de la…

- Real Madrid - Manchester City și Inter - AC Milan sunt cele doua semifinale ale ediției 2022-2023 din Champions League. Ultimele care au patruns in careul de ași, City și Inter, au spulberat emoțiile miercuri seara și au mai facut un pas spre trofeul suprem, mult-ravnita cupa cu „urechi mari”. Milan…

- Cele 8 echipe calificate in sferturile Champions League! In urmatoarea etapa a competiției vor merge: Manchester City, Benfica, Real Madrid, AC Milan, Napoli, Chelsea, Inter și Bayern. Astazi s-au aflat numele ultimelor doua echipe calificate in sferturi: Real Madrid și Napoli. Real Madrid a invins-o…

- Manchester City, Inter, Bayern Munchen, AC Milan, Benfica, Chelsea, Real Madrid și Napoli sunt echipele calificate in sferturile de finala din Liga Campionilor. Finala actualei ediții de Liga Campionilor este programata pe 10 iunie 2023, la Istanbul, pe stadionul Olimpic Ataturk. Tragerea la sorți…