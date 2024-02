Stiri pe aceeasi tema

- Erling Haaland a incercat un gol de pe alta planeta in duelul dintre Copenhaga si Manchester City. Atacantul norvegian a foat aproape sa marcheze cu o executie de senzatie, in duelul din Champions League. Pep Guardiola a fost lasat „masca” de ocazia varfului de 23 de ani. Manchester City s-a deplasat…

- Arsenal – Liverpool 3-1, Inter – Juventus 1-0 si Real Madrid – Atletico Madrid 1-1 au fost in format live score pe AS.ro. A fost o zi plina de dueluri „de foc” in campionatele tari europene. Inter a obtinut o victorie importanta in lupta pe care o duce pentru titlu in Italia. Inter s-a distantat […]…

- Luna februarie readuce in atenția fanilor fotbalului meciurile din cupele europene. Atenția se indreapta in mod deosebit catre Champions League, competiție care se reia pe 13 februarie, cu partidele din optimile de finala. Marile echipe ale Europei au fost destul de norocoase la tragerea la…

- Tottenham a fost eliminata dramatic din Cupa Angliei de Manchester City! Golul calificarii a fost marcat in minutul 88, „cetatenii” obtinand calificarea in optimile Cupei Angliei la limita, cu o victorie cu 1-0. Echipa engleza Manchester City s-a calificat in optimile Cupei Angliei, dupa ce a invins…

- Astazi a avut loc, la Nyon, tragerea la sorți a optimilor de finala din Champions League. Lazio, formația singurului roman ramas in competiție, Matteo Duțu, va da peste „colosul” Bayern Munchen. Astfel, Manchester City, detinatoarea trofeului, va infrunta echipa daneza FC Copenhaga. Campioana Danemarcei…

- Se stiu toate echipele calificate in optimile de finala ale Ligii Campionilor. Real Madrid si Manchester City sunt singurele echipe care au castigat toate meciurile din grupa. Finala de anul trecut se poate juca inca din aceasta faza a competitiei. Cu Inter Milano si PSG in urna a doua, putem avea dueluri…

- Azi se joaca 8 meciuri din ultima etapa a grupelor UEFA Champions League, dupa care vom afla toate echipele calificate. Bayern, Copenhaga, Arsenal, PSV, Real Madrid, Napoli, Real Sociedad, Inter, Atletico Madrid, Lazio, Borussia Dortmund, Manchester City, RB Leipzig și Barcelona sunt echipele deja…

- Real Madrid – Napoli 4-2 și Benfica – Inter 3-3 au fost in format LIVE SCORE pe AS.ro. Dupa rezultatele inregistrate, o formație s-a calificat in optimile competiției. Este vorba despre Arsenal, care a obținut biletul pentru „primavara europeana” dupa victoria cu Lens. „Tunarii” lui Arteta au condus…