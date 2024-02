Stiri pe aceeasi tema

- Meciul dintre Famalicao și Rio Ave a fost LIVE VIDEO in AntenaPLAY. Duelul a deschis etapa cu numarul 22 a sezonului din Liga Portugal. Tot in aceasta etapa, FC Porto va juca cu Estrela, sambata, de la 22:30, Benfica va juca duminica, cu Vizela, de la 20:00, iar Sporting va juca cu Moreirense, luni,…

- Guimaraes – Benfica 2-2 a fost ultimul meci de duminica din Liga Portugal! Sporting – Braga 5-0 a fost si el in AntenaPLAY, de la ora 20:00. Sporting a pus presiune pe Benfica dupa victoria la scor cu Braga. Sporting a devenit lider in Liga Portugal dupa fluierul final al partidei de la Braga, dar […]…

- Estrela – Benfica 1-4 si Sporting – Casa Pia 8-0 au fost meciurile zilei AntenaPLAY! Liderul Sporting a facut scorul campionatului. Benfica a facut show in prima partida a zilei din Liga Portugal, dar liderul Sporting a facut scorul campionatului cu Casa Pia. Meciurile s-au vazut LIVE in AntenaPLAY.…

- Cupa Ligii Portugaliei | Partida Benfica – Estoril a fost LIVE VIDEO in AntenaPLAY. Duelul a contat pentru a doua semifinala a competiției, iar dupa acest meci s-a aflat a 2-a finalista a Cupei. In cealalta semifinala, Braga a produs surpriza și s-a calificat in ultimul act al competiției, dupa ce s-a…

- Famalicao – Braga si Vizela – Sporting au fost meciurile serii din Liga Portugal. Ambele partide, din etapa a 18-a a campionatului lusitan, s-au vazut live, in AntenaPLAY. Sporting și-a marit avansul in fruntea campionatului, dupa victoria clara obținuta pe terenul celor de la Vizela! Viktor Gyokeres…

- Sporting – Estoril 5-1 si Boavista – Porto 1-1 au fost partidele din Liga Portugal transmise vineri LIVE in AntenaPLAY. Liderul Sporting a facut show cu Estoril și a ajuns la 40 de puncte dupa 16 etape. Derby-ul orașului Porto s-a incheiat nedecis. Boavista și FC Porto au terminat la egalitate, scor…

- Estrela – Arouca 1-4. Intre Craciun si Anul Nou sunt programate sapte partide din Liga Portugal, iar meciurile se vad LIVE in AntenaPLAY. Primul duel s-a jucat intre Estrela și Arouca, așa cum a fost menționat și anterior. Estrela – Arouca 1-4 Min. 90+1: Estrela – Arouca 1-4! Bukia a stabilit golul…

- Chaves – Vizela a fost LIVE VIDEO pe AS.ro. Campionatul Portugaliei s-a reluat in aceasta saptamana, dupa ce in week-end-ul precedent s-au disputat meciuri din Cupa Portugalia. Romanul Alexandru Dobre, de la Famalicao, va avea parte de un duel „de foc” in aceasta etapa, echipa lui urmand sa infrunte…