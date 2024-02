Stiri pe aceeasi tema

- Estrela – Benfica 1-4 si Sporting – Casa Pia 8-0 au fost meciurile zilei AntenaPLAY! Liderul Sporting a facut scorul campionatului. Benfica a facut show in prima partida a zilei din Liga Portugal, dar liderul Sporting a facut scorul campionatului cu Casa Pia. Meciurile s-au vazut LIVE in AntenaPLAY.…

- Etapa a 17-a din Liga Portugal se vede LIVE VIDEO in AntenaPLAY. Sporting a obtinut o victorie categorica pe terenul lui Chaves si s-a distantat la 4 puncte de Benfica si la 8 puncte de FC Porto. A pus presiune pe rivale. Alb-verzii au obtinut a patra victorie la rand. FC Porto – Braga este […] The…

- Sporting – Estoril 5-1 si Boavista – Porto 1-1 au fost partidele din Liga Portugal transmise vineri LIVE in AntenaPLAY. Liderul Sporting a facut show cu Estoril și a ajuns la 40 de puncte dupa 16 etape. Derby-ul orașului Porto s-a incheiat nedecis. Boavista și FC Porto au terminat la egalitate, scor…

- FC Porto – Chaves 1-0 și Benfica – Famalicao 3-0 au fost in AntenaPLAY. Duelurile au contat pentru etapa cu numarul 15 a sezonului din Liga Portugal. Dupa rezultatele inregistrate in aceasta seara, Benfica este, cel puțin pentru moment, liderul din campionatul lusitan, cu 36 de puncte. Pe poziția a…

- Tondela – Sporting 1-2 din Cupa Ligii Portugaliei a fost in AntenaPLAY! Sporting a obtinut astfel calificarea, dupa ce a incheiat grupa pe primul loc, cu doua victorii. In Cupa Ligii Portugaliei s-a mai jucat meciul dintre FC Porto si Leixoes, caștigat de FC Porto cu 2-1. Tot astazi, in Liga Portugal,…

- Etapa a 14-a este una a derby-urilor in Liga Portugal. Sporting – FC Porto (luni, 22:15) si Braga – Benfica (duminica, 22:30) se vor putea vedea in format LIVE VIDEO in AntenaPLAY. Opt meciuri vor fi transmise in direct. Primele patru clasate din campionatul Portugaliei se vor duela intre ele in aceasta…

- Chaves – Vizela a fost LIVE VIDEO pe AS.ro. Campionatul Portugaliei s-a reluat in aceasta saptamana, dupa ce in week-end-ul precedent s-au disputat meciuri din Cupa Portugalia. Romanul Alexandru Dobre, de la Famalicao, va avea parte de un duel „de foc” in aceasta etapa, echipa lui urmand sa infrunte…

- Guimaraes – Porto 1-2 a fost meciul serii din AntenaPLAY! Inaintea acestei partide am putut urmari Vizela – Famalicao 0-0 si Portimonense – Chaves 2-1. Campionatul lusitan ofera noi seri de spectacol și in etapa care a debutat vineri, odata cu meciul dintre Estoril și Casa Pia! Maine va putea fi urmarit…