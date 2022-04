Pentagonul a confirmat că Rusia a lansat atacul cu rachete asupra gării din Kramatorsk Pentagonul a confirmat ca o racheta Tochka U, aruncata asupra mulțimii de la gara din Kramatorsk, a fost trasa de ruși. Atacul cu rachete din complexul Point U de pe gara Kramatorsk din regiunea Donețk din 8 aprilie, care a ucis peste 50 de persoane, a fost efectuat de armata rusa. Acest lucru a fost […] The post Pentagonul a confirmat ca Rusia a lansat atacul cu rachete asupra garii din Kramatorsk appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

