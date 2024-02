Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat miercuri ca va propune in urmatoarele saptamani promovarea achizitiilor militare comune, in cadrul primei strategii industriale comunitare de aparare, similare cu cele realizate pentru cumpararea de vaccinuri anticoronavirus sau de gaze naturale pentru a reduce dependenta fata de Rusia. „Amenintarea razboiului poate nu este iminenta, dar […] The post Achiziții comune de armament in UE, ca in cazul vaccinurilor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .