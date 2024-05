Pe străzile Galațiului, „autobuzul cu hidrogen”, mijlocul de transport al viitorului, fără emisii CO2 Pe unul dintre cele mai importante trasee de transport public din Galați circula timp de doua zile un autobuz alimentat cu hidrogen, in cadrul unei campanii de testare a acestui mijloc de transport fara emisii de CO2. In condițiile in care a luat o amploare semnificativa in preferințele romanilor trecerea de la autoturismele clasice, cu […] The post Pe strazile Galațiului, „autobuzul cu hidrogen”, mijlocul de transport al viitorului, fara emisii CO2 appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

