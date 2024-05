Stiri pe aceeasi tema

- Cu trenul la mare. Programul estival de transport „Trenurile Soarelui”, al CFR Calatori incepe la jumatatea lunii iunie Cu trenul la mare: Programul estival de transport „Trenurile Soarelui”, al CFR Calatori, va incepe in noaptea de 14 spre 15 iunie si va fi operational pana la data de 8 septembrie.…

- Pe unul dintre cele mai importante trasee de transport public din Galați circula timp de doua zile un autobuz alimentat cu hidrogen, in cadrul unei campanii de testare a acestui mijloc de transport fara emisii de CO2. In condițiile in care a luat o amploare semnificativa in preferințele romanilor trecerea…

- „Ofertele speciale pentru vacante pe litoralul autohton, promovate de operatorii din turism, ii determina pe tot mai multi romani sa-si faca din timp planurile pentru concediul de vara, multi alegand statiunile de la malul marii. In cifre, de la lansarea programului Inscrieri Timpurii Litoral 2024 –…

- Nu mai e mult pana la noul sezon estival 2024. Odata cu reintoarecerea oamenilor pe plaja, la malul marii, se da si startul angajarilor in domeniul HoReCa. Mii de locuri de munca au fost deja scoase la concurs, iar oferta este una diversificata – de la receptioneri, ospatari sau bucatari, pana la cameriste…

- La 21 februarie 2024, la Palatul Cotroceni, s-a desfașurat o ședința a Consiliului Suprem de Aparare a Țarii (CSAT), condusa de președintele Klaus Iohannis , avand ca punct central situația tensionata de securitate din regiunea Marii Negre, exacerbata de continuarea conflictului dintre Rusia și Ucraina.…