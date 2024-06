Studiu: Munca hibridă a redus demisiile Munca hibrida Nick Bloom, economist de la Stanford, a fost coautor al unei lucrari privind impactul muncii hibride la o mare companie multinaționala chineza de tehnologie, Trip.com, timp de șase luni, intre 2021 și 2022. Angajații care au participat la un studiu privind munca hibrida au lucrat trei zile pe saptamana la birou și doua zile de acasa, și aproximativ aceleași ore ca ziua de lucru standard de opt ore din SUA. Studiul a constatat ca munca hibrida nu a avut un impact asupra performanței afacerii . De fapt, satisfacția la locul de munca a crescut, iar demisiile au scazut cu o treime. Potrivit… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

