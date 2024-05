Stiri pe aceeasi tema

- Poluarea in Marea Neagra a atins cote alarmante. Conținutul de substanțe nocive din apa marii a depașit norma, de 60 de ori, potrivit Antena 3. Specialiștii fac masuratori si preleveaza probe de apa, chiar inaintea inceperii sezonului estival. La doar 400 de kilometri distanta de Constanta, conținutul…

- CFR Calatori anunța lansarea programului estival de transport „Trenurile Soarelui”, care va incepe in noaptea de 14 spre 15 iunie și va fi operațional pana la 8 septembrie. Din 14/15 iunie 2024, toate trenurile duc la Marea Neagra. CFR Calatori da startul programului estival de transport „Trenurile…

- Nava SAR ARTEMIS, din cadrul ARSVOM a fost solicitata sa intervina pentru a efectua operațiuni de cautare și salvare.In urma cautarilor nu a fost gasita nicio persoana, urmand a se face investigații cu privire la aceasta situație.Ambarcațiunea a fost remorcata și adusa in port, unde este investigata…

- 19 substante periculoase au fost depistate in rosiile turcesti cumparate dintr-un supermarket bucurestean. Si 13 substante periculoase in rosiile italienesti luate dintr-o piata din Craiova. Andreea Stroe, realizatorul emisiunii „AGROJURNAL”, a dus rosiile la laborator, iar acum suspecteaza ca asa-zisele…

- Virusul Epstein-Barr (EBV) este una dintre cele mai comune infecții la nivel mondial, insa pana in prezent nu exista niciun vaccin sau tratament specific pentru combaterea lui. Totuși, exista speranțe ca acest lucru s-ar putea schimba in viitorul apropiat, deoarece cercetatorii au identificat puncte…