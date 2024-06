Stiri pe aceeasi tema

- La doar 17 ani, tanara Iris Ionescu este in cautarea unui tratament revoluționar impotriva tuberculozei. Cu o pasiune neobosita pentru știința, Iris iși dedica timpul cercetarii membranei bacteriei care provoaca aceasta boala devastatoare, urmand sa participe in cadrul unui internship in Olanda, la…

- Antonia Dragomir, o tanara gimnasta de doar 11 ani, a devenit un nume cunoscut in lumea gimnasticii romanești și internaționale, datorita talentului sau remarcabil și dedicarii exemplare. Descoperita și antrenata de maestra emerita a sportului și campioana europeana la gimnastica, Mirela Pașca, Antonia…

- Romania este campioana mondiala la robotica datorita echipei de tineri „AICitizen” a Colegiului Național „Alexandru Ioan Cuza” din Focșani, care a caștigat competiția First Tech Challenge desfașurata in Houston SUA. Echipa focșaneana, coordonata de profesorul Tiberiu Oprea, s-a inscris, recent, in campania…

- Marele Premiu al concursului NASA a fost caștigat de elevii Colegiului Național „Tudor Vianu”, a doa școala din lume care nu atinge o data, ci de doua ori aceasta performanța, alaturi de o instituție de invațamant din SUA. Elevii s-au inscris in campania

- Antonio Florin Iordache a crescut cu visul de a face lucruri mari și de a revoluționa calatoriile in spațiu. De-a lungul timpului și-a transformat pasiunea pentru spațiu in proiecte inovatoare. Astazi, Antonio Florin Iordache este elev in clasa a XI-a in cadrul Liceului Teoretic „Jean Monnet” din București…

- Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea Romaniei lanseaza campania naționala „Liga profesorilor excepționali”, ediția 2024, dedicata dascalilor care dezvolta Romania prin educație și contribuie la formarea unor noi generații de excelența. Campania se adreseaza educatorilor, invațatorilor și profesorilor…

- Simona Chiru a inceput sa practice inot de performanța la 14 ani, iar 5 ani mai tarziu s-a clasat pe primul loc la Campionatul European de Inot in Ape Inghețate, obținand un nou record mondial. Sportiva, in varsta de 19 ani, a dovedit ca determinarea și pasiunea pot infrange orice obstacol, caștigand…