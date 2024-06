I s-a transformat mașina în submarin! Ploaia de ieri de la Cluj a pus serioase probleme atat pietonilor dar și șoferilor. Pur și simplu autoturismele au inceput sa pluteasca ca niște barcuțe pe strazile orașului. Un clujean s-a trezit cu o mașina-submarin dupa ruperea de nori. A incercat sa se adaposteasca cu ea sub un pod dar in cateva minute a cazut o cantitate imensa de precipitații care au inundat totul in jur iar mașina a inceput pur și simplu sa „pluteasca”. ”Am ramas impotmolit, era apa, a venit viitura. Am stat 10 minute in mașina. Trebuie sa se scurga apa din mașina, sa vedem daca mai pornește motorul”, a aratat șoferul citat… Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

