DRDP: Trafic ingreunat pe Autostrada A2, spre Bucuresti. Vezi cum se circula

- Direcția Regionala de Drumuri și Poduri (DRDP) anunța ca se deschide traficul pe DN 7 C, Transfagarașan, dar mașinile pot circula intre Balea Cascada și Piscul Negru doar intre orele 7.00 și 21.00. Directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, face apel la turiști sa nu hraneasca urșii din zona. Citește…

- Directia Regionala de Drumuri si Poduri Constanta anunta ca in cursul zilei de maine 29 mai 2024, traficul se va desfasura deviat pe Autostrada A4, pentru o scurta perioada, estimativ in jurul orei 13:00, in dreptul localitatii Murfatlar.Astfel, soferii sunt rugati sa circule cu atentie sporita.Citeste…

- Directia Regionala de Drumuri si Poduri Constanta anunta ca astazi, 25 aprilie 2024, se fac lucrari pentru intretinerea Autostrazii Soarelui A2 . Astfel, soferii sunt rugati sa circule cu atentie sporita. Activitati de intretinere executate de Sectia Autostrazi din cadrul DRDPConstanta: Curatare elemente…

- Traficul este restricționat pe o porțiune a autostrazii Sebeș-Turda, pana in data de 30 aprilie, anunța Direcția Regionala de Drumuri și Poduri (DRDP) Cluj.Astfel, pana la data menționata sunt instituite restricții de circulație pe banda 2 a Autostrazii A10, intre kilometrii 45+500 și 45+800 de metri,…

- Direcția Regionala de Drumuri și Poduri (D.R.D.P) Cluj anunța restricții de circulație pe Autostrada Transilvania (A3). Motivul fiind realizarea unor lucrari de de decolmatare a rigolei mediane.Astfel, azi 26.03.2024, in intervalul orar 08:30-15:00, se instituie restricții de circulație pe banda II…

- Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Timișoara anunța lucrari pe drumurile naționale din zona de vest in aceasta saptamana, inclusiv in județul Arad. Traficul... The post Trafic ingreunat pe centura Aradului. DRDP anunța mai multe lucrari de reparații la carosabil in zona de vest appeared…

- Noi imagini video cu avansul firmelor lui Umbrarescu de pe Tronsonul 2 Vadu Pașii-Ramnicu Sarat, al Autostrazii A7 Buzau-Focșani, au fost facute publice de Direcția Regionala de Drumuri și Poduri (DRDP) Buzau. Potrivit DRDP Buzau, Asocierea SA&PE Construct SRL – Spedition UMB SRL – Tehnostrade SRL –…