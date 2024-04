A depus juramantul noul prefect de Galați, Andreea Anamaria Naggar, o tanara avocata, in varsta de 35 de ani, care nu s-a remarcat prin nicio inițiativa, iar inainte de a deveni consilier județean din partea PSD caștiga din avocatura 1.400 lei lunar. Andreea Anamaria Naggar a fost membra a Organizației de Tineret a UNPR Galați, […] The post Noul prefect al Galațiului, o tanara avocata abonata la sinecurile oferite de PSD appeared first on Puterea.ro .