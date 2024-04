Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier cumplit a avut loc, luni dupa-amiaza, 25 martie 2023, in Iași. Doua persoane, soț și soție, și-au pierdut viața, dupa ce mașina in care se aflau s-a ciocnit violent cu un camion.

- Un accident cu final tragic s-a produs, astazi, in satul Baurci din Gagauzia. Un barbat a murit pe loc, dupa ce mașina pe care o conducea s-a tamponat cu un alt automobil, informeaza Gagauzinfo.md .

- Un accident rutier teribil a avut loc, vineri dupa-amiaza, 8 martie 2024. Ei bine, in urma unei explozii la o roata, un TIR a lovit o mașina, care a cazut de pe viaduct in apropierea terasamentului caii ferate, pe Centura Avrigului, din județul Sibiu. Incidentul a provocat decesul a trei persoane.

- O fata de 10 ani a murit sambata dupa amiaza intr-un accident rutier. Masina in care se afla s-a rasturnat in afara partii carosabile, soferul pierzand controlul volanului. „La data de 17 februarie 2024, in jurul orei 17:10, a avut loc un accident rutier pe DN7, pe raza comunei Vetel. Politistii care…

- Accident urmat de incendiu intre localitațile Cergaul Mare și Tau. Din informațiile preliminare, ar fi vorba despre un incendiu izbucnit la un autoturism, ca urmare a unui accident. In autoturism, posibil o persoana incarcerata. Intervine Garda de intervenție Blaj cu O ASAS și o EPA. La sosirea forțelor…

- Șoferul unei autoutilitare a intrat miercuri pe contrasens, pe o strada din Targu Mureș, și a lovit o alta autoutilitara al carei șofer a incercat sa evite impactul și a ajuns in șanțul de pe marginea parții carosabile. Unul dintre șoferi a murit, iar celalalt a ajuns la spital. Polițiștii au fost…

- Accident rutier intre Boz și Drașov: Un copil de 10 ani a ajuns la spital, dupa ce un șofer beat a intrat pe contrasens și s-a ciocnit de mașina in care se afla Accident rutier intre Boz și Drașov: Un copil de 10 ani a ajuns la spital, dupa ce un șofer beat a intrat pe contrasens și s-a ciocnit de mașina…

- In aceasta seara, la ieșirea din localitatea Sancraiu Almașului, pe D.N. 1 F, a avut loc un accident rutier. Din primele date oferite de IPJ Salaj se pare ca, in jurul orei 18, un autoturism a lovit in plin un pieton. Impactul a fost unul puternic, astfel ca pietonul grav ranit nu a mai putut fi salvat…