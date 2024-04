Evenimentele recente din Slanic, județul Prahova, au generat o serie de controverse și tensiuni intre autoritați, in contextul prabușirii unei porțiuni din strada 23 August și evacuarii celor 42 de locuitori afectați. Cauza acestei tragedii a fost identificata, iar concluziile specialiștilor au generat un val de reacții și acuzații intre prefectul de Prahova și Consiliul […] The post S-a aflat cauza prabușirii de la Slanic! Dar autoritațile se ataca reciproc in fața tragediei… appeared first on Puterea.ro .