Stiri pe aceeasi tema

- Pentru seria a 5-a din acest an, cu date de plecare in perioada 23-27 aprilie, Casei de Pensii Argeș i-au fost repartizate 65 de bilete de tratament balnear in statiunile 1 Mai, Amara, Bala, Buziaș, Covasna, Olanești, Geoagiu Bai, Moneasa și Pucioasa, dupa cum a anunțat intr-un comunicat de presa Aida…

- Casa Judeteana de Pensii Maramures a facut o informare cu privire la depunerea documentelor care atesta realizarea sporurilor /veniturilor nepermanente si a veniturilor lunare brute, care pot fi valorificate conform prevederilor Legii 360/2023 privind sistemul public de pensii. Lucica Onea, directorul…

- Primarul orașului Targu Ocna, Cristian-Aurelian Ciobanu, a facut o declarație privind inceperea lucrarilor de primavara in zona verde cunoscuta sub numele de “laSalcie”, situata la intersecția strazilor Oituz cu Ștefan Constantinescu. Aceasta inițiativa vizeaza transformarea locului intr-un spațiu de…

- Orice casa trebuie privita din doua perspective: un camin, dar și o investiție importanta. Atunci cand vine vorba despre creșterea valorii unei case, exista o serie de amenajari și de imbunatațiri care pot face diferența in ceea ce privește valoarea de revanzare. De la renovari ample, pana la mici ajustari,…

- UPDATE: Tanarul de 27 de ani, care in urma cu cateva zile a dat fopc locuinței parinților sai din comuna Tutova, dupa care a fugit, a fost gasit de Poliție și arestat preventiv. Barbatul se ascunsese la concubina sa, din comuna Iana. Polițiștii l-au reținut pe individ, iar procurorul de caz a propus…

- Un incendiu a izbucnit, astazi, la o locuința de pe strada Zavoiului, din Slatina. La fața locului au acționat pompierii Detașamentului Slatina cu doua autospeciale de stingere. La sosirea echipajelor, ardeau acoperișul casei și bunurile din doua camere de locuit. Pompierii au acționat aproximativ doua…

- Liviu Varciu a avut parte de un șoc in momentul in care și-a vazut una dintre mașini lovite. Prezentatorul parcase in fața mașinii, in mod corect, iar acum, iși dorește sa il gaseasca pe faptașul care a fugit de la fața locului.