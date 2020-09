Stiri pe aceeasi tema

- Luni 28 septembrie, Nicușor Dan a confirmat la B1 TV, ca il va demite pe Adrian Iordache, directorul Direcției Juridice din cadrul Primariei Capitalei. Noul primar general a vorbit și despre modul in care va incerca sa rezolve problema termoficarii. Primul lucru pe care il va face Nicușor Dan la Primaria…

- Nicușor Dan, candidat independent susținut de PNL și USR PLUS la Primaria Capitalei a caștigat alegerile locale, cel puțin asta rezulta din rezultatele parțiale ale BEC. Dan a anunțat cine sunt cei are vor fi concediați din Primaria Capitalei. Nicușor Dan a spus ca il va concedia pe Ștefan Dumitrescu,…

- Candidatul Partidului National Liberal (PNL) la functia de primar al comunei Vorona, Radu Anton, s-a stins din viata, vineri seara, la varsta de 60 de ani, au confirmat, pentru AGERPRES, surse apropiate familiei.Anton, care a ocupat functia de inspector-sef al Inspectoratului pentru Situatii…

- Liviu Plesoianu, insa, ii aminteste candidatului la Primarie ce parere avea despre presedintele Romaniei in urma cu cinci ani. ”Sper ca "domnu' Dan" a revenit la sentimente mai bune fața de Președintele Iohannis. Așa urat zicea de dansul, ca nu mai știu ce sa mai zic... Abia devenise Președinte…

- Nicusor Dan, candidat sustinut de PNL si USR PLUS la Primaria Capitalei, a afirmat duminica, intr-o conferinta de presa, ca la scrutinul din 27 septembrie votantii au de ales intre "Firea la Primarie" sau "Firea la puscarie". El a sustinut ca, in prezent, in municipalitatea bucuresteana exista o "caracatita…

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a fost aspru criticata de contracandidatul sau, Nicușor Dan, pentru fotografia in care apare alaturi de soțul și copiii sai intr-o sala de clasa. De menționat faptul ca accesul parinților in clase a fost interzis in prima zi de școala din cauza pandemiei…

- "Exista doi candidati care au sanse, Gabriela Firea si cu mine. Daca un bucurestean vrea sa scape de Gabriela Firea, trebuie sa ma voteze pe mine. Acum suntem in turul 2 de fapt", a declarat Nicusor Dan, la TVR1, miercuri seara. Candidatul a explicat si care este solutia sa pentru companiile…

- Cu mai puțin de doua luni inainte de data fixata a alegerilor locale, 27 septembrie, in București, scena politica se incinge, iar partidele incep sa-și scoata la bataie candidații. Nu toate numele sunt certe, totul depinde de alianțele care se fac și se desfac in aceste ore, dar batalia cea mai mare…