Nicușor Dan se vaită că Primăria Capitalei a rămas fără bani. ”Cu chiu cu vai am plătit salariile” Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a ieșit public cu o declarație menita sa starneasca compasiune printre bucureșteni. Edilul spune ca municipalitatea are visteria goala, iar angajații abia și-au primit salariile. Problemele ar fi din cauza blocajului privind adoptarea bugetului pe anul acesta, susține acesta. ”Cu chiu cu vai am reusit sa platim salariile, dar nu si taxele pe salarii. (…) In momentul acesta, nu mai avem nimic in cont. Si urmeaza… Sunt facturi la curent, la iluminatul stradal, la semafoare, medicamente in spitale, hrana pentru animale la gradina zoologica, spectacole de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

