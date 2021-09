Fapta deosebit de grava ar fi avut loc luni, 6 septembrie, pe E85, in localitatea Șindrilița. Patru angajați ai Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere sunt anchetate dupa ce, de la doua persoane, soț și soție, decedate in accidentul rutier ar fi disparit un telefon mobil și 250 de lei. Cei patru angajați ai […] The post Patru angajați ai CNAIR, anchetați dupa ce ar jefuit doua persoane decedate intr-un accident rutier appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .