- Continua protestele transportatorilor si fermierilor pentru a sasea zi la rand, dupa ce negocierile din weekend au esuat. Reprezentantii guvernului spun ca revendicarile protestatarilor sunt acceptabile insa deciziile nu pot fi luate fara consultarea Comisiei Europene. Intre timp creste tensiunea. Polițiștii…

- Protestul transportatorilor si fermierilor va continua dupa ce discutiile purtate duminica, timp de peste trei ore, la Ministerul Finantelor, s-au incheiat fara rezultat, potrivit agerpres. Citește și: Conform sursei mentionate, „Nu s-a ajuns la niciun acord, nu s-au gasit solutii. Protestul va continua…

- Protestul transportatorilor și fermierilor continua deși aceștia au avut discuții și au semnat acorduri cu miniștrii Agriculturii și Transporturilor, informeaza Mediafax.In urma intalnirii de sambata seara, dintre reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și cei ai transportatorilor…

- Federația Sindicatelor din Administrația Naționala a Penitenciarelor (FSANP) acuza partidele AUR și S.O.S. Romania ca vor sa caștige capital electoral pe spatele fermierilor și transportatorilor.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, in contextul protestelor transportatorilor rutieri fermieri, care au circulat cu viteza redusa pe timpul zilei pe DN 2 si Centura Capitalei,ingreunand traficul, la aceasta ora conducatorii autovehiculelor prezente pentru…

- In acest moment, in Cluj-Napoca are loc un alt protest, protestul transportatorilor de marfuri, echipajele rutiere și jandarmii fiind prezenți pentru a asigura siguranța. Astfel, aproximativ 20 de conducatori de autoturisme personale și in regim taxi se deplaseaza pe traseu Frunzisului- Calea Turzii-Prefectura.…

- Traficul este blocat pe autostrada A 1 București-Pitești de mai multe camioane ale transportatorilor rutieri care protesteaza, circuland cu viteza minima. O coloana s-a format și pe Centura Capitalei. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, pe autostrada A 1 București-Pitești, de la kilometrul…

- In aceasta dimineața, traficul pe șoseaua de centura a orașului Buzau a fost perturbat, dupa ce zeci de fermieri și transportatori și-au dat intalnire pentru a merge catre Capitala, unde au programat un protest. Minute bune s-a circulat cu dificultate, fiind necesara intervenția echipajelor de poliție…