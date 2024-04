Stiri pe aceeasi tema

- PNL, un partid mereu in fierbere in interior, in ambele mandate ale președintelui Iohannis a avut parte numai de parteneri ostili. The post Vor continua ghinioanele PNL și in acest an super-electoral? first appeared on Informatia Zilei .

- Arhiepiscopia Bucureștilor a transmis, vineri, intr-un comunicat de presa, ca dezaproba „folosirea cu scop electoral” a pretextului de a sprijini sau nu construirea Catedralei Naționale in disputa dintre primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, și consilierii PSD-PNL. „In urma apariției in presa a…

- Prezentarea bilantului DNA pentru anul 2023 sta sub semnului unui an electoral, a punctat procurorul-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Marius Voineag. Este constient ca exista riscul ca orice vor face procurorii anticoruptie sa fie interpretat si sa starneasca controverse sau discutii, dar Voineag…

- Guvernatorul BNR a fost intrebat joi, intr-o conferinta de presa, daca Romania este pregatita pentru impozit progresiv si cota unica de TVA, asa cum recomanda atat Fondul Monetar International, cat si Banca Mondiala. “Nu cred ca e de actualitate intr-un an electoral. Orice discutie pe masa se duce…

- Consiliul Județean Suceava va pune la dispoziția Prefecturii un spațiu pentru desfașurarea activitații Biroului electoral județean/Biroul electoral de circumscripție județeana, care va funcționa la nivelul județului Suceava pe perioada alegerilor europarlamentare, locale, parlamentare și prezidențiale…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, sambata, dupa vizita la Spitalul judetean de urgenta Bihor, ca intelege faptul ca de 35 de ani se asteapta reforma statului, dar nu poate sa faca mai mult decat sa isi asume ca intr-un an electoral va finaliza reforma sistemul bugetar. „Eu inteleg asteptari si le…

- „2024 este si un an electoral foarte important in plan european si national. Toate alegerile din acest an vor trebui sa reflecte maturitatea noastra democratica. Romania a parcurs cu succes drumul catre libertate si democratie, si-a ocupat locul meritat in Uniunea Europeana si in NATO; vom ramane vigilenti…

- Vladimir Putin a mers in Orientul Indepartat pentru un nou așa-zis turneu electoral și a facut afirmații absurde, menite sa-i mobilizeze sprijinul inainte de alegerile trucate din acest an. Dictatorul rus a afirmat ca economia Rusiei este „prima din Europa” dupa ce „a depașit-o pe cea a Germaniei” și…