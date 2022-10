Producatorii de automobile francezi si japonezi au declarat in aceasta luna ca discuta despre viitorul aliantei lor, inclusiv despre Nissan, care ar putea investi intr-o divizie pentru vehicule electrice care va fi desprinsa de Renault. Aceste discutii au inclus luarea in considerare a vanzarii de catre Renault a unei parti din participatia sa de aproximativ 43% la Nissan, a relatat anterior Reuters, o miscare care ar pune perechea pe picior de egalitate si ar marca o schimbare semnificativa intr-o alianta fondata in 1999 si condusa mult timp de fostul directorm, acum fugar, Carlos Ghosn. Partajarea…