Cele doua camere ale parlamentului ceh au aprobat aderarea Finlandei si a Suediei la NATO, transmite sambata DPA. Intr-o sedinta care s-a prelungit pana dupa miezul noptii de vineri spre sambata, Camera Deputatilor cehi a votat aproape cu unanimitate intrarea celor doua tari nordice in Alianta Nord-Atlantica. Anterior in aceasta luna, Senatul ceh votase in favoarea admiterii lor in NATO. Ultimul pas in procedura de ratificare din Republica Ceha este semnarea de catre presedintele Milos Zeman, care sustine planul de extindere a NATO. La Summitul NATO de la Madrid, Finlanda si Suedia au fost invitate…