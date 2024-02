Stiri pe aceeasi tema

- Suedia nu va negocia cu Ungaria cererea sa de aderare la NATO, care mai trebuie ratificata de autoritațile de la Budapesta, ramas singurul membru al alianței care inca nu a facut-o, a declarat vineri prim-ministrul suedez Ulf Kristersson, noteaza Reuters, potrivit Rador radiu Romania.Suedia, impreuna…

- Parlamentul turc a votat marți pentru aprobarea aderarii Suediei la NATO, aducand țara nordica cu un pas mai aproape de aderarea la alianța militara dupa luni de intarzieri. Din cei 346 de membri ai parlamentului care au votat, 287 au fost in favoarea aderarii Suediei și 55 au votat pentru respingerea…

- Parlamentul turc a ratificat marti seara, 23 ianuarie, aderarea Suediei la NATO, iar presedintele Erdogan este asteptat sa promulge legea. Toata atentia se indreapta acum catre Ungaria, ultima tara care mai are inca retineri in a accepta Stockholmul, a notat Politico, preluat de news.ro.Ratificarea…

- Ministrul suedez de externe, Tobias Billstrom, a respins marti apelul Ungariei de a negocia cu privire la candidatura tarii sale la NATO, scrie Politico.eu."Nu vad niciun motiv pentru a negocia in acest moment", a declarat Billstrom, raspunzand unei propuneri in acest sens facute de premierul ungar…

- Uniunea Europeana ar trebui sa aiba propria armata combinata care ar putea juca un rol in menținerea pacii și in prevenirea conflictelor, a declarat șeful diplomației de la Roma, Antonio Tajani, intr-un interviu pentru ziarul italian La Stampa, citat de Reuters.„Daca vrem sa fim pacificatori in lume,…

- Deputatii turci au deschis marti portile NATO pentru Suedia si ar urma sa valideze definitiv intrarea acestei tari in Alianta Nord-Atlantica fara intarziere, dupa aprobarea Protocolului de aderare in schimbul unui posibil angajament american privind avioanele F-16, relateaza AFP. Comisia pentru Afaceri…

- Comisia pentru Afaceri Externe a parlamentului de la Ankara a aprobat textul dupa 19 luni de suspans si l-a transmis Adunarii Plenare pentru adoptare definitiva, o formalitate care ar urma sa aiba loc in urmatoarele ore sau zile, dar la un moment - sau o data - care nu a fost inca precizat.Turcia si…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, afirma ca Rusia a pierdut Ucraina pentru totdeauna ca rezultat al razboiului si nu va fi capabila sa-si atinga obiectivele militare in pofida unui efort masiv al armatei sale facut dupa invadarea Ucrainei in februarie anul trecut. ”Intregul obiectiv al acestei…